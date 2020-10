30 maanden cel voor cannabiskwekers in Sint-Pieters-Leeuw

Begin mei 2020 kreeg de lokale politie van de zone Zennevallei informatie over twee locaties waar cannabis zou worden geteeld. Bij een eerste observatie bleken er inderdaad veel wagens af en aan te rijden in de Pieter Michielsstraat in Ruisbroek en de Domstraat in Vlezenbeek. Op 14 mei voerde de politie twee simultane huiszoekingen uit, waarbij twee cannabisplantages werden ontdekt. Op de ene locatie werden 567 planten aangetroffen, op de andere plek troffen de speurders 378 cannabisplanten en 86,2 kilogram marihuana aan die stond te drogen. Bij de inval werden zes Albanezen opgepakt.

Volgens de politie zou een van de plantages minstens drie keer geoogst zijn geweest, wat voor een opbrengst van meer dan één miljoen euro zou hebben gezorgd. Om de plantages draaiende te houden, werd er ook illegaal elektriciteit afgetapt voor een bedrag van 55.000 euro. Het parket had op de zitting vorige maand 30 maanden cel geëist voor elke beklaagde omdat het niet duidelijk was wie welke rol had. Volgens hun advocaten gaat het om arbeiders die waren ingeschakeld om op de cannabisplantages te werken en niet om leiders van een criminele organisatie. De rechtbank maakte wel degelijk een onderscheid tussen de verdachten en legde drie van de beklaagden een celstraf op van 30 maanden. Twee anderen kregen 2 jaar cel, de zesde verdachte werd veroordeeld tot 1 jaar cel.