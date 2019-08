300 deelnemers op tennis- en padeltornooi Merchtem

Zo’n 300 tennissers namen het de voorbije week tegen elkaar op tijdens het tennis- en padeltornooi in Thermae Sports in Merchtem. Cocktail ging mee de slotdag volgen.

275 wedstrijden in goede banen leiden, het vraagt de nodige organisatie. Gelukkig kan het tornooi in Merchtem rekenen op de ervaring van wedstrijddirecteur Jos Vanden Wyngaerd. “Ik moet inschrijvingen noteren, de loting doen, planningen maken voor de wedstrijden, alle uitslagen invoeren, zorgen dat alles in goede banen loopt, noem maar op.”

De hoogteperiode van het Belgische tennis ligt een beetje achter de rug, de sport blijft wel populair. Al haalt padel, een combinatie van tennis en squash, het tennis met rassenschreden in. De sport is één van de snelst groeiende in de hele wereld.

“De laatste twee jaren in België kent padel echt een boom. Hoe dat komt? Het is iets makkelijker dan tennis, fysiek minder zwaar en minder technisch. Daardoor is het meer een sport die voor iedereen geschikt is”, zegt Etienne Van der Zypen, eigenaar van Thermae Sports.