30.000 bloemen kleuren Bloemenstoet

In Ternat vond gisteren de jaarlijkse Bloemenstoet plaats. Tientallen verenigingen versierden fietsen, wagens en praalwagens met bloemen. In totaal waren meer dan 30.000 bloemen nodig.

Dit jaar stond de Bloemenstoet, die al sinds 1912 georganiseerd wordt, in het teken van schilder Pieter Breugel. Pinkstermaandag staat in Ternat gelijk aan feest. “Van in 2013 zitten wij in Werelderfgoed, samen met Blankenberge, Dendermonde, Wommelgem, Loenhout. Dat is toch iets”, zegt Freddy De Braekeleer.

32 verenigingen stapten mee, met fietsen, auto's, tractors of praalwagens vól bloemen. De Ternattenaren hebben zichzelf overtroffen dit jaar. “Er zijn meer dan 30.000 bloemen gebruikt. Het meeste tot nu toe was 17.000. Dit is ongelofelijk, nog nooit heb ik dit eerder gezien”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt.