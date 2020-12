3,5 miljoen euro voor meer toegankelijk groen in Vlaamse Rand

Vlaanderen investeert 3,5 miljoen euro om de Vlaamse Rand rond Brussel groener en aantrekkelijker te maken. Het bedrag wordt verdeeld over 24 projecten.

Er wordt 560.000 euro vrijgemaakt voor de Asiat-site in Vilvoorde. Sint-Pieters-Leeuw gaat dan weer negen hectare groen toegankelijk maken. Het gaat onder meer om de Ruisbroekse Kamers en de pastorietuinen van Vlezenbeek. Sint-Pieters-Leeuw krijgt daarvoor 255.000 euro van de Vlaamse overheid. Hoeilaart krijgt geld om het stationsplein Groenendaal te ontharden en te vergroenen, Opwijk om gronden aan te kopen die bebost zullen worden.

“De Vlaming heeft tijdens dit aparte jaar de natuur echt herontdekt”, zegt Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Maar in verstedelijkte gebieden zoals de Vlaamse Rand is toegankelijke natuur lang niet zo vanzelfsprekend. Daar steken we met deze projecten met plezier een tandje bij.”