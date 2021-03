38 banen bedreigd bij Pfizer in Zaventem

In het distributiecentrum van farma-bedrijf Pfizer in Zaventem staan 38 van de 238 banen op de helling. Dat meldt De Standaard. Een afdeling van het distributiecentrum zou verhuizen naar Boekarest in Roemenië. De christelijke vakbond ACV heeft geen begrip voor het ontslag.

Het zijn 38 personeelsleden van de afdeling die de productie van Pfizerproducten bij onderaannemers plant, die bedreigd zijn. Volgens Bart Deceukelier, secretaris bij ACV, is zo’n collectief ontslag een slag in het gezicht van de werknemers. Net nu ze het beste van zichzelf geven om de coronacrisis het hoofd te bieden. Hij snapt niet waarom Pfizer de banen wil schrappen. De financiële toestand van het bedrijf is volgens hem prima.

Vorig jaar nog werden 480 mensen aangenomen bij Pfizer in Puurs. Volgens ACV moet het een optie zijn om de bedreigde personeelsleden een job in Puurs aan te bieden. Het farma-bedrijf bekijkt of dat mogelijk is.