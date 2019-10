39 banen op de tocht bij FedEx

De directie van het Amerikaanse koeriersbedrijf FedEx wil 39 jobs schrappen in de Belgische vestiging op Brucargo in Melsbroek. Dat meldt de liberale vakbond ACLVB. Het zou gaan om naakte ontslagen. Bij FedEx in Melsbroek werken zo'n 850 mensen.

De ontslagen zouden er komen doordat FedEx zijn dienstverlening in de Benelux wil moderniseren. De directie van het pakjesbedrijf wil een uniforme aanpak van verschillende diensten in diverse landen, waaronder ook België. Het gaat om 29 jobs bij FedEx, 8 van het overgenomen TNT en twee functies die de integratie van TNT binnen FedEx moesten begeleiden. De liberale vakbond is verrast over de mogelijke ontslagen.

"We willen de impact zo laag mogelijk houden. Eerst willen we de bedreigde werknemers begeleiden naar een andere job binnen FedEx. Als dat niet lukt, is er outsourcing. Pas in derde instantie willen we praten over een sociaal plan", zegt Fouad Bougrine in Het Laatste Nieuws. "We hopen wel niet dat dit het begin is van meerdere ontslagrondes."