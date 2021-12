3Wplus zorgt voor noodopvang

Voor de kinderen van de lagere scholen is de kerstvakantie al begonnen. Dat is een week vroeger dan voorzien. Voor ouders die niet thuis kunnen werken of geen verlof kunnen nemen is het vaak niet gemakkelijk om opvang te vinden. Gelukkig zorgt 3Wplus, in samenwerking met schooldirecties en gemeenten, opnieuw voor noodopvang in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Wemmel, Roosdaal, Opwijk en Halle.