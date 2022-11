4 cultuurhuizen uit Vlaamse Rand en Brussel lanceren PeriferiK

Met PeriferiK willen Kaaitheater, Cc Strombeek in Grimbergen, Cc De Factorij in Zaventem en Westrand in Dilbeek werk maken van een vernieuwd podiumaanbod. “Door de bundeling van krachten, kunnen we samen grotere producties programmeren”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “PeriferiK biedt ook de kans aan de cultuurcentra uit de Vlaamse rand om nog meer met elkaar samen te werken en zowel lokaal als Brussels publiek te ontvangen.”

Ook voor Kaaitheater is dit een uitgelezen kans. “Wegens uitgebreide verbouwingen verlieten we begin juli tijdelijk ons gebouw aan het Sainctelettesquare. Sinds september 2022 presenteert Kaaitheater daarom het programma samen met theaters in en om Brussel. Met Cc Strombeek, Westrand en CC De Factorij is deze samenwerking uitgegroeid tot een groter verhaal, waarin de huizen elkaar vinden in een grote gedeelde interesse voor gezelschappen en artiesten. Het is bijzonder fijn om samen te zoeken naar een boeiend programma, dat onze publiek uit de Vlaamse rand en Brussel kan aanzetten om verschillende podia te ontdekken."

Het eerste PeriferiK-seizoen brengt uitsluitend nationale producties waaronder ‘One Song: Histoire(s) du théâtre IV’ van Miet Warlop dat hoge ogen gooide tijdens het voorbije Festival d'Avignon. Ook onder meer FC Bergman, tg STAN en Josse De Pauw prijken op het programma van PeriferiK. In de toekomst wil het platform ook internationale producties uitnodigen. Meer info vind je op www.periferik.be