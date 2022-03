40 justitieassistenten begeleiden slachtoffers tijdens terreurproces

Het is vandaag precies zes jaar geleden dat terroristen dood en vernieling zaaiden op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro. Eind dit jaar start het assisenproces. “Bij de zesde herdenking van de terreuraanslagen willen we slachtoffers verzekeren dat ze er niet alleen voorstaan. We brengen een ploeg van 40 justitieassistenten in stelling om hen te begeleiden”, zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir.

De Vlaamse justitiehuizen slaan de handen in mekaar met de collega’s van de Franse- en Duitstalige gemeenschap om de slachtoffers en nabestaanden te begeleiden op het assisenproces rond de terreuraanslagen op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro. “We hopen dat het proces een belangrijke erkenning voor de slachtoffers met zich mee brengt”, stelt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir. “Maar het wordt ongetwijfeld een zeer zware periode voor de meer dan 1.300 slachtoffers.”

Het proces wordt het grootste ooit in ons land. Het is koffiedik kijken over hoeveel slachtoffers het proces zullen volgen, maar Demir laat niets aan het toeval over. “Bij het proces gaat het niet om de daders. Slachtoffers moeten verder met het trauma. Ieder slachtoffer dat komt getuigen of het proces bijwoont zal ondersteuning krijgen. Hiervoor worden 40 justitieassistenten in stelling gebracht, die in beurtrol de slachtoffers zullen bijstaan. Geen overbodige luxe als je weet dat het proces naar schatting negen maanden zal duren”, klinkt het bij Demir.

Net zoals de terreurprocessen in Frankrijk en Spanje, hoopt Demir dat ook het terreurproces dat zal doorgaan in het oude NAVO-hoofdkwartier digitaal zal gevolgd kunnen worden. Bij de aanslagen kwamen 35 mensen om het leven, waaronder de drie zelfmoordterroristen.