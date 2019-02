4000 bezoekers voor Affligem Kermist

Affligem Kermist is de voorbije jaren uitgegroeid tot een feestelijke traditie. De Bellekouterhal wordt gevuld met een fototentoonstelling, allerlei drank- en eetstandjes, tal van attracties voor kinderen, infostandjes van de raden en verenigingen. En op het programma staan heel wat optredens. Iedereen is dus welkom op deze indoorkermis. Voor de kleinsten is er een apart kleuterdorp met springkastelen en een paardenrace-piste. De iets oudere jeugd kan zich uitleven op de draaimolens of zich laten schminken.

Een verslag van Affligem Kermist zie je in ons nieuws op RINGtv.