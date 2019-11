465.000 euro subsidies voor digitaal ondernemersplatform

Het geld komt deels van Europese subsidies, goed voor 310.000 euro, endeels van Vlaanderen, dat 155.000 euro subsidieert. Het digitaal ondernemersplatform is gericht op bestaande ondernemers, groot en klein, of ondernemers die in Zaventem een bedrijf willen opstarten. Het digitaal platform kost in totaal 775.000 euro.

"De opstart van het digitaal loket past in een grotere strategie om de aantrekkelijkheid van onze gemeente in de verf te zetten voor potentiële investeerders. De gemeente richt ook een Dienst Economie op en zet vanaf nu ook al één personeelslid in dat een contactpunt zal zijn voor ondernemers en bedrijven", zeggen burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) en schepen Bart Dewandeleer (CD&V), bevoegd voor bedrijventerreinen.

De gemeente Zaventem gaat onder meer een bedrijvendatabank en informatieplatform bouwen om gerichter te informeren en communiceren. Zaventem hoopte met de plannen de gemeente nog aantrekkelijker te maken voor bedrijven. "Op de bestaande bedrijventerreinen is nog voldoende ruimte om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Als we die onbenutte ruimte kunnen invullen is dat een antwoord op de leegstand en creëren we ook jobs”, besluiten burgemeester Holemans en schepen Dewandeleer.