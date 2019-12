50 voetbalvelden extra groen in Vlaamse Rand

De 930.000 euro gaat naar natuurprojecten in acht gemeenten van de Vlaamse Rand. Samen zijn ze goed voor 25 hectare of ruim vijftig voetbalvelden. “De Vlaamse Rand staat bekend om zijn prachtige parken en glooiende landschappen”, zegt Zuhal Demir. “Met deze financiële steun geven we de lokale overheden een duw in de rug om de natuur op hun grondgebied uit te breiden en op een kwaliteitsvolle en creatieve manier toegankelijk te maken voor iedereen.”. Het grootste project bevindt zich in Affligem. Daar financiert de Vlaamse overheid de aankoop van een gebied van meer dan 6,5 hectare in de Koudenbergbeekvallei. In Sint-Genesius-Rode gaat het om 5 hectare. Verder staan ook toegankelijk groen in Dilbeek, Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, Zemst, Overijse en Machelen op het lijstje.