5.000 bezoekers op Markt van de Smaak

Zo’n 5.000 fijnproevers hebben afgelopen zaterdag de Markt van de Smaak in Lennik bezocht. Je kon er genieten en proeven van een dertigtal streekproducten. De markt werd al drie keer gehouden in Leuven, maar de eer viel deze keer dus te beurt aan het Pajottenland. Met succes, want op het piekmoment was het er over de koppen lopen.

Stipt om 14 uur zaterdagmiddag opende de Markt van de Smaak in Lennik. Het aanbod van streekproducten in de meer dan dertig standen is groot: van wafels, kazen en honing tot wijnen en artisanale mosterd. “De producenten komen uit alle hoeken van Vlaams-Brabant, de verscheidenheid is groot”, zegt Paul Vleminckx, voorzitter van Streekproducten Vlaams-Brabant. “De markt verbindt de volledige provincie.”

De Markt van de Smaak is met zo’n 5.000 bezoekers een groot succes. Van degemeente Lennik mag de markt een jaarlijkse traditie worden en ook de gemeenten Pepingen en Roosdaal toonden interesse in het concept. Ook de bezoekers verbaasden zich over het aanbod. “Het is altijd leuk om producten vanuit je eigen streek te ontdekken. Dat lokale maakt het toch toffer”, zegt bezoeker Nikita. “Ik wist bijvoorbeeld niet dat wij zoveel wijnen hadden. Ik dacht dat je daarvoor altijd naar Italië of Frankrijk moest gaan, niet dus.”

De markt werd mee georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant. “We proberen met de markt meer aandacht te vragen voor streekproducten. Het zijn lekkere en eerlijke producten van bij ons, dus dat zijn alleen maar voordelen”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “Het mooie is dat het verhaal achter het product ook kan meegegeven worden, want het zijn altijd de producenten die hier zélf staan.”