51-jarige man doorverwezen voor doodslag op echtgenote in Halle

De 51-jarige man die twee jaar geleden zijn vrouw om het leven bracht in hun appartement in de Mouvauxstraat in Halle, is door de Brusselse raadkamer doorverwezen naar het hof van assisen. De Kamer van Inbeschuldigingstelling moet die doorverwijzing wel nog bevestigen. Na het overlijden van het 63-jarige slachtoffer probeerde de man zich van het leven te beroven. Volgens de advocaat van de verdachte was hij depressief op het moment van de feiten.