52 maanden cel voor drugsplantage in leegstaand café

Een man die in het leegstaand café Ambiorix in Ternat een cannabisplantage uitbaatte, is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van meer dan vier jaar. Hij krijgt 40 maanden cel voor cannabiskweek en 12 maanden cel voor het illegaal aftappen van elektriciteit.

Nadat de politie een melding had gekregen over de vermoedelijke kweek van cannabis in een leegstaand café in Ternat, startte de lokale politie begin 2016 een onderzoek. Tijdens observaties merkten speurders dat café Ambiorix in de Meersstraat niet meer bezocht werd door cafégangers, maar dat er wel grote hoeveelheden isolatiemateriaal en potgrond werden aangeleverd.

Bij een huiszoeking op 13 mei 2016 ontdekte de politie in het café een cannabisplantage met meer dan duizend planten. De kwekerij was professioneel ingericht met luchtafvoer-, water- en irrigatiesystemen en hittelampen. Ter plaatse namen de speurders 39 kilogram cannabis in beslag.

Tijdens de huiszoeking werd er niemand gearresteerd, maar de man die het café had gehuurd, werd nadien wel opgepakt. Hij beweerde dat hij niets met drugs te maken had, maar uit het onderzoek bleek dat hij vaak in de buurt aanwezig was geweest en op zijn gsm stonden meer dan honderd tekstberichten die drugsgerelateerd waren.

De man liet verstek gaan op zijn proces, maar werd vandaag veroordeeld tot 40 maanden cel voor de cannabiskweek en 12 maanden cel omdat hij illegaal elektriciteit aftapte. Daarnaast sprak de rechtbank ook nog een verbeurdverklaring uit van 273.000 euro.