58 reizigers met valse COVD-test betrapt op luchthaven van Zaventem

Het parket van Halle-Vilvoorde benadrukt dat het aantal betrapte personen een minderheid is in vergelijking met het aantal reizigers op de luchthaven. “Maar nu het reizen tussen verschillende landen weer meer en meer mogelijk wordt, willen we valsspelers waarschuwen”, zegt Procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde Ine Van Wymersch. “Wij zullen personen die op de luchthaven van Zaventem het vliegtuig willen nemen op basis van een vals of vervalst attest van een negatieve Covid-test of een vervalst PLF-formulier, streng aanpakken. De consequenties zijn zwaar en uw reis zal niet kunnen doorgaan.”

Wie betrapt wordt krijgt een boete van 750 euro voorgeschoteld. Wie die niet betaalt, wordt gedagvaard en moet voor de correctionele rechtbank verschijnen. Daar riskeer je een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete tot 2.000 euro. “Deze enkelingen hypothekeren het veilig reizen van al wie wel in orde is en een echte negatieve Covid-test kan voorleggen. Nu reizen weer mogelijk is, willen we de grenzen sluiten voor deze bedriegers”, aldus Van Wymersch.