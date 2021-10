60 extra jobs op Brussels Airport dankzij nieuwe hub van Chinees bedrijf

Op Brucargo, de logistieke zone van Brussels Airport, is vandaag een nieuw magazijn van de Hongyuan Group ingewijd. Dat is een Chinese logistieke speler die internationaal actief is in de vrachtvlucht. Dankzij de nieuwe hub komen er 60 extra jobs op Brucargo.

De Hongyuan Group is al sinds vorig jaar actief op Brussels Airport en opent nu een nieuw magazijn van 8000 vierkante meter. Brussels Airport is het nieuwe Europese hoofdkwartier van het Chinese bedrijf. “We kunnen onze operaties nu uitbreiden, samen met onze partners op Brussels Airport”, zegt Cling Guo, directeur van Hongyuan Europa. “We hebben de ambitie om een toonaangevende speler te worden in de logistieke wereld rond Brussels Airport. In de toekomst willen we geleidelijk bijkomende internationale vrachtroutes toevoegen.” In het nieuwe magazijn zullen 60 extra mensen aan de slag kunnen. Zo zullen er in totaal een honderdtal werknemers actief zijn bij Hongyuan op Brussels Airport.