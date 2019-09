60 jaar MS Centrum in Melsbroek

Het Nationaal MS Centrum Melsbroek bestaat 60 jaar. Het Centrum is in al die jaren uitgegroeid tot een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis en expertisecentrum voor mensen met Multiple Sclerose dat prat kan gaan op een internationale reputatie.

Het ziekenhuis kent ook een boeiende voorgeschiedenis. Over dat verleden én de werking van het huidige centrum kwam je zondag alles te weten tijdens een opendeurdag waarmee een driedaags jubileumweekend werd afgesloten. Heel wat belangstellenden kwamen opdagen.

Sinds 1959 geven zorgverleners en medewerkers, nu ruim 300, elke dag hun hart en ziel om mensen met Multiple Sclerose of ander chronische neurologische aandoeningen het leven aangenamer te maken. Multiple Sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel, en die vergt een uiterst gespecialiseerde aanpak. Het ziektebeeld is erg complex en varieert van patiënt tot patiënt. In ons land zou ongeveer een op de duizend mensen aan de ziekte lijden. "Er bestaat in België eigenlijk maar één centrum zoals het onze dat zich specifiek toespitst op MS”, zegt directeur Eric Vanderheyden. “Er zijn in Vlaanderen en Wallonië nog andere centra die dat gedaan hebben maar die zijn inmiddels gefuseerd met een algemeen ziekenhuis.”

Een verslag van de opendeurdag zie je in ons nieuws.