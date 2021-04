60% van gecontroleerde bedrijven overtrad coronamaatregelen

De politie en de sociale inspectiediensten van Vlaams-Brabant voerden in de laatste drie weken van maart samen acht controleacties uit. Daarbij werden bijna 120 handelszaken en bedrijven bezocht om na te gaan of de coronamaatregelen werden nageleefd. De controles gebeurden vooral bij voedingswinkels, eetgelegenheden die afhaalmaaltijden aanbieden, bouwbedrijven, garages en groothandel. “Bij 48 van alle gecontroleerde handelszaken en bedrijven of 41% werden de coronamaatregelen goed opgevolgd”, laat gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren (N-VA) weten. “Bij 69 zaken of 59% werden diverse inbreuken tegen de veiligheidsmaatregelen vastgesteld. Vooral het niet-respecteren van de sociale afstand of onvoldoende voorzieningen om die te garanderen, ontoereikende hygiënische maatregelen en het niet-dragen van een mondmasker werd veelvuldig geconstateerd.” In totaal werden 64 waarschuwingen gegeven en 24 pv’s uitgeschreven. ”Wie een waarschuwing kreeg, mag zich aan een nieuwe controle verwachten”, zegt Spooren. “Want alleen door samen de regels te volgen, in combinatie met het toenemend aantal vaccinaties, kunnen we uitkijken naar de o zo noodzakelijke verdere heropstart van sociale, culturele en economische activiteiten”.