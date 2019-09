600 monumenten openen de deuren voor OMD

In heel Vlaanderen zijn er meer dan 700 activiteiten in en rond de 618 monumenten die deelnemen aan Open Monumentendag. In onze regio kan je onder meer naar de Herisemmolen in Alsemberg, de papierfabrieken in Zaventem en de molens in Grimbergen. Op een aantal plaatsen zijn er ook speciale activiteiten rond het einde van de Tweede Wereldoorlog. Algemeen directeur van organisator Herita Margit Bal: "Het programma is dit jaar opnieuw ontzettend rijk en divers. Ik wil daarom alle lokale organisatoren bij het begin van dit 31e monumentenfeest een hart onder de riem steken en hen van harte bedanken. Open Monumentendag wordt gedragen door honderden mensen die zich verspreid over Vlaanderen, vaak zelfs vrijwillig, inspannen voor erfgoed."

Alle info vind je op www.openmonumentendag.be.

Een verslag zie je maandag in ons nieuws.