69 banen op de tocht bij bakkerijen Lantmännen Unibake

De bakkerij van Lantmännen Unibake in Londerzeel wordt gereorganiseerd en die in Brussel moet sluiten. Met die plannen wil de op één na grootste bakkerijgroep van Europa een duurzame toekomst uitbouwen en zich focussen op de andere bakkerijen die het nog heeft. Maar die beslissing zou kunnen leiden tot een verlies van 69 banen op een totaal van 232 in Londerzeel en Brussel.

Landmännen Unibake telt in ons land bakkerijen in Londerzeel, Brussel en Moeskroen. De keten is gespecialiseerd in de productie van bake-off en verse producten, zoals stokbroden, voorgesneden hele broden, panini’s en koffiekoeken. In 2015 brandde de bakkerij in Londerzeel volledig uit, maar ze werd vervolgens heropgebouwd tot een state of the art-bakkerij. Nu wil Landmännen Unibake de site reorganiseren, wat een impact zou hebben op de tewerkstelling van 23 arbeiders. De site in Brussel moet volgend jaar helemaal dicht, wat kan leiden tot het verlies van alle 46 jobs daar.

“Ik besef dat deze aankondiging hart aankomt bij onze medewerkers en hun gezin. Maar ik ben er van overtuigd dat dit de juiste weg is om de toekomst van ons bedrijf in België veilig te stellen,” aldus managing director Patrick Wauters. De manager hoopt een constructieve dialoog te kunnen aangaan met de sociale partners en voor elke medewerker een passende oplossing te vinden.