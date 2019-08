77-jarige man uit Vlezenbeek teruggevonden

De 77-jarige Cornelius De Tobel uit Vlezenbeek is terecht. De man werd zondagavond voor het laatst gezien in zijn woning aan de Konijnenstraat, maar sindsdien ontbrak elk spoor. Gisterennamiddag dook de man op voor een woning in de Pedestraat, op enkele honderden meters van zijn woning.