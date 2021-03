9 jaar cel voor vrouw uit Teralfene die man met bezine overgoot en in brand stak

Het Brusselse hof van Assisen heeft een 47-jarige vrouw uit Teralfene veroordeeld tot negen jaar opsluiting omdat ze in mei 2018 haar echtgenoot in brand stakt. Het slachtoffer kwam daarbij om het leven. De vrouw heeft altijd volgehouden dat het ging om een ongeluk, maar dat geloofde de volksjury niet.

Op 27 mei 2018 moest de politie in de namiddag een eerste keer tussenkomen op het adres van het echtpaar in Teralfene, een deelgemeente van Affligem. De vijf dochters van het gezin waren tussenbeide moeten komen hij een hevige ruzie. Het koppel had relationele problemen waardoor de spanningen hoog waren opgelopen. Enkele uren na de eerste interventie werd de politie opnieuw verwittigd door de buren. Bij aankomst troffen de politie-inspecteurs een man aan die in brand stond. Het slachtoffer werd meteen overgebracht naar het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek, waar hij de ochtend nadien overleed.

Uit het onderzoek bleek dat de man was overgoten met benzine en daarna in brand was gestoken. De beschuldigde heeft altijd volgehouden dat het ging om een ongeluk, maar dat geloofde de assisenjury niet. De vrouw werd schuldig bevonden aan doodslag, en niet aan moord zoals het parket-generaal had gevorderd. Volgens de assisenjury staat het niet vast dat de vrouw met voorbedachtheid had gehandeld.

Hoewel het ging om zeer zware feiten, was het hof mild bij de bepaling van de strafmaat. Het slachtoffer was volgens de jury bijzonder autoritair binnen het gezin, dat hij met ijzeren hand regeerde. Daarenboven is de beschuldigde volgens het hof van assisen klaar om te werken aan zichzelf en klaar om haar gezin opnieuw op te bouwen. Daarom werd de vrouw veroordeeld tot negen jaar opsluiting, in plaats van de vijftien jaar die het parket-generaal had gevorderd.