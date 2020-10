95 ontslagen bij Interparking

Parkinguitbater Interparking wil een kwart van het personeel in ons land ontslaan. Het gaat om zo'n 95 mensen. Werknemers van de parking op de luchthaven in Zaventem zullen daardoor getroffen worden, net zoals collega's in Antwerpen en Brussel. Volgens de directie van Interparking moet het bedrijf reageren op de coronacrisis en zet het meer in op digitalisering.

De directie van parkinguitbater Interparking kondigde de 95 ontslagen aan tijdens een bijzondere ondernemingsraad. De drie locaties waar de ontslagen zullen vallen, zijn parkings die door de coronacrisis getroffen worden, klonk het. Zo is er in Zaventem minder luchtverkeer op Brussels Airport en krijgt de garage van Interparking daardoor minder bezoekers. Door de coronamaatregelen zoals tele-werken en een avondklok, worden ook de parkings in Brussel en Antwerpen minder gefrequenteerd. Volgens Interparking is de digitalisering een extra reden voor de ontslagen, want parkings kunnen nu ook vanop afstand beheerd worden. Het bedrijf start de procedure-Renault op. Volgens de vakbonden was Interparking de voorbije jaren een winstgevend bedrijf. Na acht maanden van technische werkloosheid, noemen zij de beslissing dan ook 'een koude douche'.