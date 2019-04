96 procent van Vilvoorde peuters kreeg eerste school van voorkeur toegewezen

In Vilvoorde kreeg 94 procent van de peuters die zich digitaal lieten aanmeldden om volgend jaar voor het eerst naar school te gaan de eerste school van keuze toegewezen. Zes kinderen, of 1,16 procent, kregen nog geen school toegewezen. Dat laat schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open VLD) weten. De stad Vilvoorde maakte voor de tweede keer gebruik van een elektronisch aanmeldingssysteem.

Om kampeertoestanden aan de scholen in Vilvoorde te vermijden, ontwikkelde de stad samen met het Lokaal Overlegplatform (LOP) en de verschillende onderwijsnetten een elektronisch aanmeldingssysteem. “De aanmeldingsperiode was een succes,” aldus schepen De Ro.

Ouders van 517 kinderen van het geboortejaar 2017, dat zijn kinderen die voor het eerst ingeschreven kunnen worden in een Vilvoordse school, probeerden via het digitale systeem een plaatsje te bemachtigen in één van de scholen. Ze moesten daarvoor een resem aan scholen van hun keuze opgeven en laten weten waar ze wonen en werken. Het digitale systeem wijst op basis van die criteria een plaatsje in een school toe.

'Nog 59 vrije plaatsen'

Volgens dat systeem kreeg nu 96 procent hun school van eerste voorkeur toegewezen. Twintig kinderen (3,9 procent) kreeg de school van tweede voorkeur en vijf kinderen (1 procent) die van de derde of lagere voorkeur. Voor zes kinderen (1,16 procent) is nog geen plaatsje gevonden in een school die de ouders opgaven als voorkeurscholen. “Dat is veelal het gevolg van het feit dat die ouders maar één of maximaal drie scholen hadden aangeduid,” aldus De Ro. “Deze kinderen kunnen echter wel nog een plaats vinden in een Vilvoordse school, er zijn op dit moment nog 59 vrije plaatsen voor kinderen van het geboortejaar 2017.”

Alle ouders kregen intusssen een e-mail met informatie over de aanmelding van hun kind. Met die gegevens kunnen ze hun kind daadwerkelijk gaan inschrijven in de toegewezen school. Dit moet gebeuren tussen 6 en 24 mei. Vanaf 28 mei begint de vrije inschrijvingsperiode voor kinderen die zich nu niet lieten aanmelden of geen plaats kregen toegewezen.