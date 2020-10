Aan de vooravond van een bijzonder Allerheiligenweekend

Aan de vooravond van Allerheiligen en Allerzielen trokken vandaag al heel wat mensen naar het kerkhof om het graf van hun geliefde op te fleuren of om even stil te staan bij hun verlies. Met een pot chrysanten, maar ook met mondmasker en op anderhalve meter afstand van elkaar is het dit jaar toch een heel andere beleving. We trokken vanmiddag naar de begraafplaats van Vilvoorde.