Aanbouw historisch stadhuis Halle krijgt opvallende vorm en kleuren: “Een veel breder gedragen ontwerp”

Vandaag staat de achterkant van het historisch stadhuis ingepakt, maar binnenkort zal er al een tipje van de sluier opgelicht worden over hoe de nieuw bouw er zal uitzien. Want ook de doeken zullen omgetoverd worden tot het nieuwe ontwerp. De aanbouw krijgt de opvallende vorm van een druppel mee. “Daardoor sluit het gebouw veel smaller aan op het historische stadhuis”, zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot. “De gevel zouden we voorzien in een soort van geëmailleerd staal, waarbij de kleuren ook overgaan van blauw naar wit en oranjerood. Dat zijn de kleuren die het stadhuis ook heeft.”

Het druppelvormige gebouw moet de toegankelijkheid en dienstverlening verhogen. Er komen trappen, een lift en sanitair. Het is niet de eerste keer dat de Stad Halle met nieuwe plannen komt, al hebben ze er nu vertrouwen in dat het de beste versie is. “De signalen van de verschillende fracties in de gemeenteraad zeggen dat dit ontwerp veel breder gedragen wordt dan de vorige. Er komt nog een archeologische studie aan, waardoor alles snel een paar maanden vertraging op kan lopen. Het is moeilijk te zeggen wanneer de bouw effectief kan starten.”

Foto: BEL architecten / CRIT. archirecten / Tijd en Vlijt