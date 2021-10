Aanleg fietssnelweg tussen Sterrebeek en Bertem start in 2023

Dagelijks rijden duizenden wagens tussen Sterrebeek en Bertem. Binnen enkele jaren moet je ook met de fiets makkelijk tussen beide plekken kunnen pendelen. In 2023 start namelijk de aanleg van een nieuwe fietssnelweg. “In een eerste fase bekijken we het stuk tussen Sterrebeek en Bertem. In Sterrebeek ligt ook al fietssnelweg F203, die tot Brussel gaat. Het ontwerp zit in een finale fase", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. "In een latere fase zijn er plannen om de fietssnelweg door te trekken tot Heverlee."

Op die manier verbindt de nieuwe fietssnelweg Leuven met Brussel. Hetzelfde traject kan je vandaag al afleggen via de HST-fietsroute. Maar volgens De Werkvennootschap is er plaats voor een tweede snelle fietsverbinding tussen beide steden. “We zien dat de HST-route vooral gebruikt wordt door mensen die in het Noorden van Leuven en omstreken wonen”, meent Struyf. “Er is ook vraag naar een snelle fietsverbinding in het zuidelijke deel van de regio rond Leuven. Die tweede fietssnelweg moet ervoor zorgen dat mensen ook daar dichtbij hun huis een fietssnelweg richting Brussel kunnen nemen.”