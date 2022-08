Aanleg fietssnelweg tussen Sterrebeek en Bertem start midden 2023

Eind juli werden de vergunningen aangevraagd om de fietssnelweg langs de E40 aan te leggen. De fietssnelweg, zo'n 7 kilometer lang, moet leiden tot een vlottere en veiligere verbinding tussen Brussel en Leuven. “Het is een bewuste keuze om het traject langs de autosnelweg aan te leggen. Het is een doorlopend traject met zo goed als geen gevaarlijke kruisingen met verkeer. Daarenboven zijn er amper hoogteverschillen en is er voldoende schaduw door de bomen langs de autosnelweg. Dat verhoogt het fietscomfort”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap.

De fietssnelweg zal ook aantakken op de geplande fietssnelweg F29 richting Leuven. Maar het traject zal voorlopig niet meer langs de Voskapelstraat op de grens van Sterrebeek en Kortenberg lopen. In het verleden protesteerden actiegroep Sterrebeek2000 en het Kortenbergse gemeentebestuur daartegen omdat ze vreesden voor overlast in de aangrenzende Armendaalwijk. De partijen lijken nu dus hun slag thuis te halen.

“We hebben dat stuk er nu even uitgehaald om te bekijken hoe we samen met lokale actoren en lokale besturen het traject het best vorm kunnen geven”, gaat Struyf verder. “Alles is daarbij nog mogelijk. Dus het kan zijn dat we die Voskeskapelstraat links laten liggen of dat we die op een andere manier gaan gebruiken. Dat zal te bekijken zijn de komende maanden.”

Foto: De Werkvennootschap