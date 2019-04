Aanleg skatepark Strombeek begonnen

In Strombeek-Bever zijn de werkzaamheden voor de aanleg van het skatepark op de Piereman-site begonnen. Als alles volgens plan verloopt, zal het park klaar zijn tegen de zomervakantie.

Wie deze week ging zwemmen in het Pierebad zag het misschien: de graafwerken voor de aanleg van het nieuwe skatepark zijn van start gegaan. Op de Piereman-site komt een betonnen monolitisch skatepark dat in samenspraak met de skaters is ontworpen door Olivier construct nv. De gemeente Grimbergen organiseerde daarvoor een ontwerpwedstrijd. Het budget voor de aanleg van het park bedraagt 150.000 euro. Grimbergen ontvangt ook een subsidie van 15.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant.