Aanslagen Zaventem en Brussel: parket wil acht verdachten voor assisen

Het federaal parket heeft in totaal zestien personen in beschuldiging gesteld in het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in metrostation Maalbeek en de luchthaven van Zaventem. Het parket wil acht personen voor het hof van assisen brengen en twee voor de correctionele rechtbank. Anderen zullen vermoedelijk nooit op het proces verschijnen omdat ze gesneuveld zijn in Syrië of voortvluchtig zijn.

Bij de aanslagen in Zaventem en Brussel op 22 maart 2016 vielen in totaal 32 doden. Vandaag wordt in de Kamer van Inbeschuldigingstelling bekeken worden of de gebruikte bijzondere opsporingmethoden – observatie en/of infiltratie - correct zijn toegepast. Het is een van de laatste horden in aanloop naar het grootste terreurproces in ons land ooit. Het zal waarschijnlijk gehouden worden in de oude NAVO-gebouwen in Evere. Volgens verschillende media moeten acht verdachten zich verantwoorden voor het hof van assisen.

Eén van hen is Salam Abdeslam. De enige overlever van de aanslagen in Parijs zat in de cel tijdens de aanslagen in Zaventem en Brussel. Maar volgens het parket is hij een mededader omdat hij op de hoogte was van de plannen en wist wat er ging gebeuren. Daarnaast worden ook Mohamed Abrini en Ossama Krayem in verdenking gesteld. De eerste is bekend als de man met het hoedje die in Zaventem op de vlucht sloeg. De tweede bedacht zich net voor hij zich in een Brussels metrotoestel moest opblazen.

Naast hen worden ook verdachten die instonden voor de logistieke ondersteuning van de terreurcel naar assisen doorverwezen. Velen van de verdachten worden beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie, poging tot terroristische moord en/of terroristische moord. Twee verdachten moeten zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank omdat ze na de aanslagen een appartement schoonmaakten om sporen uit te wissen.