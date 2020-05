Aantal inbraken fors gedaald door coronacrisis

Het aantal inbraken in onze regio is door de coronacrisis fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers die Het Nieuwsblad opvroeg bij verschillende politiezones in de regio. De politie merkte wel op dat daderbendes hun werkterrein verlegden naar de computer. Zo merkte de politiezone Kastze een hoger aantal aangiftes van cybercriminaliteit.