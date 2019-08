Aantal ongevallen aan verkeerswerven stijgt

Het aantal zware ongevallen in Vlaams-Brabant mag dan wel dalen, verkeersinstituut Vias merkt de laatste jaren wel een stijging vast van het aantal ongevallen aan vaste of mobiele werven. Ook in onze regio zijn er jammer genoeg voorbeelden genoeg. Vorige maand nog reed in Beersel een wagen in op wegenwerken.