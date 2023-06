Aantal spoorlopers blijft stijgen: “In Vlaams-Brabant al 40 incidenten dit jaar”

Met een reeks aangrijpende getuigenissen wil Infrabel waarschuwen voor de gevaren van spoorlopen. Onder meer verkeersleider Steven Vanfroyenhoven is aan het woord. Bij incidenten op het spoorwegnet komt hij ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. “Een incident van een tiental jaar geleden zal me altijd bijblijven. Een meisje van 16 jaar wilde nog snel haar trein halen, maar de slagbomen waren gesloten”, zegt Steven. “Ze liep nog snel over en had niet gezien dat vanuit de andere richting een trein kwam. Ze is ter plaatse overleden.”

Het zijn verhalen die Infrabel nog te vaak hoort. “Gemiddeld tellen we in Vlaams-Brabant zo’n 80 incidenten per jaar, maar dit jaar zitten we al aan zo’n 40 incidenten”, zegt Frederic Petit van Infrabel. “Vorig jaar zagen we al een stijging van tien procent en die stijging zet zich gewoon door. “Naast de sensibiliseringscampagnes doen we ook veel op vlak van infrastructuur. Aan het station van Londerzeel bijvoorbeeld hebben we omheiningen en betonblokken geplaatst, waardoor het aantal spoorlopers is gedaald. Toch zien we daar nog heel wat spoorlopers.”

Ook in Zaventem en Linkebeek ziet in Infrabel nog heel wat spoorlopers. Daar blijft de spoorwegbeheerder samen met de politie ook controleacties uitvoeren. “Op spoorlopen staan straffen van 300 euro en meer. Ter hoogte van een overweg is het een zwaardere inbreuk, dus zal de boete daar nog oplopen”, besluit Petit.