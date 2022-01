Aantal werkzoekenden het laagst in 15 jaar tijd

Eind december telde Halle-Vilvoorde 14.647 werkzoekenden. Dat blijkt uit cijfers van VDAB. Het is van midden 2008 geleden dat dat er zo weinig waren. Opvallend genoeg heeft de coronacrisis volgens VDAB daar veel mee te maken. Zo is er veel vraag naar personeel in de horeca, ICT-sector en bij pakjesdiensten.

Halle-Vilvoorde telde eind vorig jaar iets minder dan 15.000 werkzoekenden. Dat is 16% minder dan het jaar voordien. Het is van vlak voor de krediet- en bankencrisis in 2008 geleden dat dat er zo weinig waren. De voorbije schommelde het aantal werkzoekenden tussen de 17 en 20.000 in onze regio, maar in 2021 ging dat aantal fors naar beneden.

“We zien dat door de coronacrisis veel mensen hun job in de horeca in hebben geruild voor een andere job en niet meer teruggekeerd zijn”, zei arbeidsmarktadviseur Jemima Didee in een interview met ROBtv vorige maand. “Nu de horeca opnieuw open mag, moeten die jobs dus ingevuld worden. Daardoor daalt het aantal werklozen.”

Cafés en restaurants hadden de voorbije maanden soms zelfs moeite om geschikt personeel te vinden. De coronacrisis heeft nog meer invloed op de bepaalde sectoren. “Door het vele thuiswerk is bijvoorbeeld de ICT-sector geboomd en ook de pakjesdiensten hebben gouden tijden gedraaid”, aldus Didee.

Met de luchthaven van Zaventem in de buurt telt onze regio bovendien heel wat pakjesdiensten. Mede daardoor heeft Halle-Vilvoorde het minst aantal werkzoekenden sinds 2008.