Aantal werkzoekenden op hoogste peil in drie jaar

Eind vorige maand telde Halle-Vilvoorde 17.400 werkzoekenden. Dat is het hoogste aantal sinds september 2017. Dat blijkt uit cijfers van VDAB. Tegenover vorige maand gaat het om een stijging van 9%. Die toename is vooral te wijten aan schoolverlaters die zich inschreven bij de VDAB en uiteraard de coronacrisis.

Het coronavirus schudt de arbeidsmarkt in Halle-Vilvoorde stevig door elkaar. Eind februari telde onze regio zo’n 13.200 werkzoekenden. Vandaag zijn er dat 4.200 meer. “De werkloosheid stijgt op jaarbasis in alle provincies. In West-Vlaanderen met +10,4% en Vlaams-Brabant met +8,8% is de stijging wel sterker dan het Vlaamse gemiddelde”, zegt VDAB. “In de andere provincies schommelt de toename tussen 6,8% en 7,7%.”

In Halle-Vilvoorde ligt de stijging op jaarbasis met 9% zelfs nog iets hoger. Tegenover vorige maand zijn er in onze regio 1.400 niet-werkende werkzoekenden bijgekomen, over heel Vlaanderen gaat het om bijna 16.000 personen. “Ongeveer de helft daarvan zijn schoolverlaters die zich als BIT-jongere hebben ingeschreven. De sterke impact van de coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, blijft dus duidelijk zichtbaar in de werkloosheidscijfers”, aldus VDAB.