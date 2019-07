'Aaten Ballekesworp' na 18 jaar herzien, ex-burgemeester De Block onthutst

Voormalig burgemeester Eddie De Block (Open VLD) voerde de fameuze 'Aaten Ballekesworp' in ter afsluiting van Merchtem-kermis vanop het balkon van het gemeentehuis. Het was het begin van zijn eerste van drie legislaturen 18 jaar geleden in Merchtem. Het werd sinds die jaren een volksgebruik. Merchtemnaren zijn namelijk 'aaten' (lees: houten) ballekes, omdat ze niet gespeend zijn van enige ‘stoef’ over zichzelf. Vroeger was vlees onbetaalbaar. Maar in Merchtem was het tientallen jaren geleden de gewoonte om dan in het deurgat te staan en te 'stoefen' met een boterham met daarin een houten balleken dat ze ostentatief uit hun boterham duwden, zodat voorbijgangers dachten dat het vlees was.



Vlees verloren

Toenmalig kersvers burgemeester Eddie De Block knoopte in 2000 aan met die traditie. Hij organiseerde 18 jaar geleden de 'Aaten Ballekesworp' in de Feestgemeente. Maar nu besliste het nieuwe schepencollege om de gehaktballetjes te schrappen en die te vervangen door een alternatief. Schepen van Merchtem-kermis Julie Asselman (Open Vld): "Er ging bij de ballekesworp te veel vlees verloren. Mensen duwden de balletjes uiteen, om te zien of ze geen balletje hadden met daaraan een prijs verbonden. En dus komt er een balletjesworp met een item dat mensen graag bewaren. We maken nog niet bekend wat dat zal zijn."



'Dit werp je niet zomaar weg'

Ex-burgemeester Eddie De Block, die de 'Aaten Ballekesworp' in het leven riep, reageert onthutst toen we hem gisteren het nieuws bekend maakten. De Block: "Komaan: een 'Aaten Ballekesworp' zonder échte gehaktballekes? Dat kan niet. Dat is de essentie van die worp. Dat is ook de ziel en het idee. Merchtem is er trots op dat de inwoners 'Aaten Ballekes' zijn, dat mag je één keer per jaar ook écht tonen. Dit werp je niet zomaar weg. En als het geen échte 'ballekes' zijn, dan is de ziel eruit."



De beslissing is inmiddels genomen in het schepencollege: voor het eerst in 18 jaar tijd worden ter afsluiting van Merchtem-kermis op zondag 25 augustus om 20u dus 'Aaten Ballekes' zonder gehakt, maar onder de vorm van een 'klein gemeentegeschenk' geworpen van het balkon aan het gemeentehuis in Merchtem.