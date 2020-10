AB InBev stopt met brouwen van Ginder Ale

Brouwerij Ginder-Ale, gesticht door de ouders van componist August De Boeck in 1871, werd in 1888 overgenomen door de familie Van Ginderachter. Jozef Van Ginderachter - ook burgemeester van Merchtem - maakte de brouwerij groot. In 1928 lanceerde hij het Ginder-Ale-bier van hoge gisting. De brouwerij kende in de jaren ’50 van vorige eeuw de grootste successen en stelde op haar hoogtepunt 180 mensen te werk. In 1973 werd het bedrijf overgenomen door Brouwerij Artois (sinds 1988 Interbrew, daarna Inbev nvdr.). Die bleef er brouwen tot 1991. Dan werd de productie overgebracht naar Leuven.

Kleine schaal

Tot vandaag was Ginder-Ale een bier dat enkel nog in Merchtem en omgeving op kleine schaal werd geconsumeerd. En daar komt nu een einde aan. “We stoppen inderdaad met het brouwen van Ginder Ale”, zegt woordvoerster Laure Stuyck van AB InBev. “De laatste biertjes worden deze maand gebrouwen in de brouwerij. De grootste klanten zijn verwittigd en kregen de vraag of ze nog extra stock wilden opnemen. We betreuren dat de trouwe fans het bier zullen moeten missen. Binnen de brouwerij draagt een bier met een beperkte oplage als deze bij aan de toegenomen capaciteitsuitdagingen.”

In Merchtem wordt deze boodschap niet meteen positief onthaald. Bijvoorbeeld bij Pieter Vercauteren, die zelf Ginder Ale-liefhebber is. Hij spreekt van een bewuste strategie. “Het gaat hier niet om de liefde voor het brouwen, het zijn bankiers die nu brouwers zijn geworden”, zegt hij. “Het brouwsel was ook niet meer de Ginder Ale van weleer. Heel, écht heel erg dat we dit icoon in Merchtem nu ook definitief verliezen.”

Ook Merchtems schepen De Valck betreurt de beslissing, maar begrijpt de situatie wel. “AB InBev houdt zo’n kleine brouwvolumes niet aan”, gaat hij verder. “Dat is heel duur in productie. Ik merk ook dat amberkleurige en speciaalbieren in het algemeen er tussenuit gaan. Net nog kondigde concurrent Alken Maes aan dat het stopt met het brouwen van Op Ale. Ik had echt nog graag bij de opening van het nieuwe woonproject Ginder Ale in de voormalige brouwerij het bier nog kunnen schenken, maar het kan dus niet meer.”