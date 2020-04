Abdij Affligem verliest abt-emeritus Rik De Wit aan corona

Rik De Wit overleed gisteren in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse. “Eind 2019 verhuisde Abt Rik naar een verzorgingstehuis in Herdersem. Het pas begonnen jaar 2020 moest voor hem een nieuw begin worden maar na verschillende ziekenhuisopnames overleed onze medebroeder op 11 april in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis op 83 jarige leeftijd aan de gevolgen van een coronabesmetting. Hij ontving het Heilig Oliesel op zijn verjaardag, woensdag 8 april”, klinkt het op de blog van de Abdij van Affligem. Rik De Wit trad in in 1956 en kreeg de kloosternaam Dom Benedictus. In 2008 werd hij de 42ste abt van Affligem. Die functie oefende hij uit tot hij 75 werd in 2013.

Foto: Benny De Rijcke