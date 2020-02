Achtervolging eindigt met crash: één verdachte opgepakt

In Overijse is dinsdagavond een urenlange klopjacht gehouden nadat een wagen met daarin drie verdachten was gecrasht in een veld in het gehucht Eizer. Eén man werd uiteindelijk bij de lurven gevat.

De achtervolging was rond half acht gestart in de politiezone Voer en Dijle (VoDi). In Eizer kregen de agenten assistentie van de politie Druivenstreek in een poging om de verdachten te intercepteren. “In een wegje in het veld in de omgeving van de Ijzerstraat en de Koestraat zijn de vluchters uiteindelijk met hun wagen gecrasht. Ze gingen er te voet vandoor”, zegt korpschef Sébastien Verbeke van de politiezone Druivenstreek.

De politie ging daarna met man en macht op zoek naar de drie. Ook politieagenten van van de zones WOKRA en Zaventem zochten mee, net als een helikopter van de federale politie. "In totaal werden een 15-tal agenten ingezet. Uiteindelijk werd één verdachte bij de lurven gevat. Hij werd door een speurhond ontdekt terwijl hij zich onder een auto verschanste”, aldus Verbeke.

De andere verdachten zijn nog op de vlucht. Het zou gaan om twee personen tussen 20 en 30 jaar oud die in het donker gekleed zijn. Aan de omwonenden werd al die tijd gevraagd om binnen te blijven. Het is onduidelijk wat de drie op hun kerfstok hebben. Ze zouden gelinkt zijn aan feiten die in het Leuvense gepleegd werden.