Achttien jonge kerkuilen geringd in Steenokkerzeel: "Ongezien resultaat"

In Steenokkerzeel zijn er dit voorjaar maar liefst achttien kerkuiltjes geboren. Dat bleek bij de jaarlijkse ‘ringoperatie’ van Vlaamse Gaai. Met de grote populatie ringuilkuikens gaat Steenokkerzeel in tegen de landelijke tendens, waarbij wordt aangenomen dat het een slecht jaar is voor roofvogels.

Kerkuilen kwamen tot de jaren `60 en `70 vaak voor in onze regio. Maar sindsdien is de populatie zienderogen geslonken. De jongste 17 jaar deed Vlaamse Gaai, de drukkingsgroep die het landelijke en Vlaamse karakter van Steenokkerzeel probeert te bewaren, dan ook heel wat inspanningen om de kerkuil terug te halen. Zo plaatst de organisatie broedkasten in torens. Niet alleen in kerktorens, maar ook in torens op boerderijen. Met succes dus, want deze week zijn er al achttien jonge kerkuiltjes geringd.

“Dit is een ongezien resultaat voor Steenokkerzeel,” aldus burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) die ook bestuurder van Vlaamse Gaai is. “De uilen zullen de komende weken uitvliegen en op zoek gaan naar een nieuwe broedplaats. Zo moet het ons lukken om de kerkuil zich uiteindelijk opnieuw natuurlijk te laten voortplanten.” Door de dieren te ringen, wordt in kaart gebracht welke trajecten ze afleggen en waar ze uiteindelijk terechtkomen.