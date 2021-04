Acteur Rik Andries, onder meer bekend van zijn rol als actieheld in ‘De Kat’ en dokter Walter in ‘Thuis’, is overleden in Dilbeek. Andries werd 84.

Rik Andries was tientallen jaren te zien op de openbare televisie. Zijn bekendste rollen waren die actieheld in ‘De Kat’ en dokter Walter in de populaire soap ‘Thuis’. Andries speelde ook mee in onder meer ‘Midas’ en ‘Keromar’. Ook op de theaterpodia was hij een veel gevraagd acteur. In juni zou Rik Andries 85 zijn geworden.

Foto: FB-pagina Thuis