Affligem maakt zich op voor honderdste editie Grote Prijs van Affligem

Zondag wordt een memorabele dag in en rond Affligem. Dan wordt de honderdste Grote Prijs van Affligem gereden, een wedstrijd voor beloften en eliterenners. Dinsdag werd wielerclub Dokter Tistaertvrienden door de gemeente Affligem gehuldigd. Op de viering waren tal van ex-winnaars en wielercoryfeeën aanwezig, want de Grote Prijs van Affligem is in de wielerwereld een monument.

De Grote Prijs van Affligem is de oudste amateurkoers van België en behoort met haar honderd jaar tot de categorie van wereldbefaamde wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Deelnemen aan de wedstrijd opende deuren: “Als je hier een goeie prestatie kon neerzetten, kon je echt hopen op een selectie voor het wereldkampioenschap,” vertelt voormalig profrenner Etienne De Wilde. Rudy Pevenage bevestigt: “het is altijd een prestigieuze koers geweest en dat zal het altijd blijven. Het was misschien net iets minder dan de Ronde van Vlaanderen, maar De Grote Prijs van Affligem leunt er toch dicht tegen aan.”

Heel wat grote namen waren dinsdag alvast aanwezig op de huldiging van wielerclub Dokter Tistaertvrienden in de Bellekouter in Affligem. Eddy Merckx, Fons De Wolf, Etienne De Wilde, Johan Museeuw, het was dinsdag een sterrenparade in de Bellekouter in Affligem. Niemand wil ontbreken op dit de huldiging van de organisator van de honderdste verjaardag van de Grote Prijs van Affligem.

Een verslag zie je vanavond in het nieuws.