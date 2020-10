Affligem neemt zelf extra strenge maatregelen en pleit voor lockdown

In Affligem zijn alle evenementen, sportactiviteiten, culturele voorstellingen en bijeenkomsten van jeugdbewegingen of het verenigingsleven tot en met 8 november verboden. Ook is het verplicht om in de buurt van scholen een mondmasker te dragen. Die drastische beslissingen nam het Affligemse gemeentebestuur op eigen initiatief. “We kunnen niet rond de realiteit en stellen vast dat het aantal positief geteste, besmette en in quarantaine geplaatste inwoners onrustwekkend hoog is,” klinkt het in de brief die burgemeester De Donder verspreidde over de Affligemnaren.

De brief was er sneller dan de nieuwe aangekondigde maatregelen van de federale overheid die vanmorgen bekend werden gemaakt en de Affligemse maatregelen zijn eigenlijk nog maar een light-versie versie van wat burgemeester De Donder echt wil: een nieuwe lockdown. "We nemen nu maatregel na maatregel en sturen telkens wat bij. Dat is heel onduidelijk voor de bevolking. Daarom ben ik er persoonlijk voorstander van om een nieuwe lockdown af te kondigen, een korte periode van twee weken. Trek even aan de rem, zodat we daarna met z'n allen gezond voort kunnen," legt hij onze redactie uit.

Vandaag telde Affligem bijna 130 mensen die in quarantaine zitten of positief testten op corona. Drie weken geleden waren dat er 30 op een dag.