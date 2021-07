Affligem wapent zich tegen wateroverlast: “We moeten voorbereid zijn”

De Dendervallei is één van de risicogebieden voor overstromingen in Vlaanderen. Roosdaal, Liedekerke, en Affligem grenzen aan dat gebied. In afwachting van grote werken aan de Dender, neemt onder meer Affligem zelf al maatregelen tegen wateroverlast. “Je mag er niet aan denken dat situaties als in Wallonië bij ons voorvallen. Maar ze zitten wel in het achterhoofd", zegt Affligems burgemeester Walter De Donder.

In een voorstudie van de Vlaamse overheid staat dat het aantal mensen in de Dendervallei dat in problemen komt bij overstromingen, verdubbelt tegen het einde van deze eeuw. In Teralfene zou het aantal getroffen inwoners stijgen van 449 naar 927, in Liedekerke van 309 naar 648. Cijfers van de provincie Vlaams-Brabant tonen dan weer aan dat een kwart van de gezinnen bij ons op een plek woont met verhoogd risico voor overstromingen. Maatregelen zijn dan ook dringend nodig. Sinds enkele jaren loopt er een strategisch plan om de gemeenten langs de Dender tegen 2050 minder overstromingsgevoelig te maken.

“We zijn ons al een tijdje aan het voorbereiden op de waterproblematiek. Sind enkele jaren zitten we mee aan tafel rond het het strategisch plan ‘Ruimte voor water’”, zegt burgemeester van Affligem Walter De Donder. “Dat is een ambitieus plan samen met onder meer het departement Omgeving, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg. Het gaat over waterbeheersing in de regio, maar ook over blauwe en groene dooradering in de Dendervallei en de link tusen landbouw en waterbeheersing."

Enkele Oost-Vlaamse burgemeesters vragen om versneld sluizen en stuwen op de Dender te vernieuwen. De bouw van de nieuwe sluis in Geraardsbergen ligt bijvoorbeeld al enkele jaren stil door een juridische procedure. Daarbij komt dat de Dender aan Waalse zijde wel al over moderne sluizen beschikt. Het water stroomt daardoor veel sneller richting onze regio. In afwachting van de grote werken neemt Affligem zelf al maatregelen.

“Bij het afleveren van vergunningen zorgen we ervoor dat mensen niet gaan verharden en met doorlaatbare materialen werken”, zegt De Donder. “Daarnaast beplanten we akkers zodat die tijdelijk water kunnen tegenhouden en zetten in op de aankoop van groene gebieden. Op die manier ontstaan groene longen waar we ook tijdelijk water kunnen bufferen. Ik denk dat elke Dendergemeente de urgentie voelt en z’n best doet om een deel te zijn van de oplossing, maar het is een probleem dat ook intergewestelijk moet opgelost worden”, besluit De Donder.