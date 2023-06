Affligemse Molenstraat dicht door werken aan afritten E40, verkeer moet via Ternat

Vanaf vandaag moeten alle automobilisten die vanuit Gent, Liedekerke of Brussel naar Essene in Affligem willen rijden, dat doen via Ternat. Wegen en Verkeer werkt aan een herinrichting van het op- en afrittencomplex in Affligem, waardoor de Molenstraat volledig is afgesloten. Dat betekent meer verkeer in Ternat, net nu ook daar over enkele weken werken starten aan de net afgewerkte Assesteenweg.

Graafmachines zijn sinds vandaag volop in de weer met het afschrapen van weg in de Molenstraat in Affligem. Doorrijden naar Essene kan niet meer. Het Agentschap Wegenen Verkeer pakt het de op- maar vooral de afrittencomplex van de E40 aan. Want de verkeerssituatie blijft er gevaarlijk, ondanks eerdere pogingen om de verkeerslichten beter af te stellen. “Soms heb je wachtrijen en dat brengt een groot risico op kop-staartbotsingen met zich mee”, zegt Anton De Coster, woordvoerder Agentschap Wegen en Verkeer. “Er komt nu een keerpunt waarmee we de capaciteit van het op- en afrittencomplex gaan vergroten.”

Wie toch naar Essene moet, volgt in de tussentijd best de omleidingsroute via het op- en afrittencomplex van Ternat en de Essenestraat. “We verwachten dat dat de komende weken extra hinder zal geven”, zegt De Coster. “Niet vergeten ook dat we in augustus twee weken lang het op- en afrittencomplex volledig zullen afsluiten.”

Op dat moment zal Ternat dus nog meer verkeer moeten slikken, en dat terwijl daar over enkele weken opnieuw grote werken starten aan de net afgewerkte Assesteenweg. Fluvius legt er een stroomleiding aan voor een nieuw datacenter. Dat moet nu omdat ze dwingende afspraken hebben met het datacenter. “Oorspronkelijk was het de bedoeling dat zij die werken gingen combineren met onze werken, die we een tijdje geleden uitgevoerd hebben op de Assesteenweg. Maar dat is toen niet gelukt door een verandering in de planning van Fluvius. We zijn wel enigszins tevreden dat het toch voor een groot deel in de iets kalmere zomermaanden zal gebeuren maar het blijft vervelend dat we met die combinatie van die twee werven zitten”, aldus nog De Coster.