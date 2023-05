Afgeknabbelde wortel brengt dader home-invasion Grimbergen 6 jaar naar cel

Een Roemeense man die in 2019 betrokken was bij een gewelddadige home-invasion bij een 75-jarige vrouw in Grimbergen is op verzet veroordeeld tot zes jaar de cel. De man kon geïdentificeerd worden op basis van DNA-materiaal dat was teruggevonden op enkele stukjes wortel.

In 2019 werd een bejaarde vrouw uit Grimbergen in haar woning overmeesterd door twee gemaskerde mannen. Het slachtoffer werd bedreigd met een mes en verplicht om haar kluis te legen en alle waardevolle spullen af te geven. De twee daders sloegen uiteindelijk op de vlucht met haar voertuig en een buit ter waarde van 50.000 euro. De wagen werd snel teruggevonden, maar de inzittenden waren spoorloos.

Toen de politie de buurt rondom het huis van de bejaarde vrouw doorzocht, werd in een nabijgelegen schuur een geïmproviseerde slaapplaats aangetroffen. Het slachtoffer had verklaard dat een van de daders tijdens de overval had gezegd dat hij de nacht in de woning had doorgebracht. In de schuur trof de technische recherche van de federale politie enkele stukjes afgeknauwde wortel aan. Op de overgebleven groenten werd DNA-materiaal aangetroffen, maar dat leverde aanvankelijk niets op.

Databank Brits gerecht

In maart van 2021 kon het genetisch materiaal vergeleken worden met de databanken van het Britse gerecht. Dat leidde tot de identificatie van een verdachte. Het gaat om een Roemeen die in ons land gekend staat onder een valse naam en hier ook reeds veroordeeld werd tot 40 maanden cel. De man werd in november 2021 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor de feiten in Grimbergen.

Enkele maanden geleden kon de man in zijn thuisland worden opgepakt. Hij werd uitgeleverd aan ons land, waarna hij verzet aantekende tegen het vonnis. De zaak kwam opnieuw voor de rechter in Brussel, maar die zag geen redenen om het eerste vonnis te milderen. De man werd donderdag op verzet veroordeeld tot 6 jaar cel.