Afscheid van de C130 op Melsbroek

Vrijdag verpestte de mist het grote afscheid van het legendarische transportvliegtuig C130. Normaalgezien zouden zes C-130’s samen in Melsbroek opstijgen om daarna op verschillende plaatsen in ons land op lage hoogte over te vliegen, maar dat feest kon door de beperkte zichtbaarheid niet doorgaan. In de plaats daarvan was er een beperkte afscheidsvlucht en da’s toch wel jammer voor het Belgische leger.