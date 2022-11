Afvalophalers leggen werk neer, ophaling verstoord

De afvalophaling zal morgen verstoord zijn in Ternat en Zaventem. Bij afvalintercommunales Interza en Intradura legt een deel van de werknemers het werk neer. Ze nemen deel aan de actiedag van de syndicale organisaties in de lokale besturen. Ze protesteren tegen de voorstellen van de Vlaamse regering om gemeenten meer vrijheid te geven zodat ze hun eigen personeelsbeleid kunnen voeren.

De Vlaamse regering wil het gemeenten mogelijk maken hun eigen personeelsbeleid te voeren. Ze zouden dan meer vrijheid om te beslissen over lonen en vakantiedagen. Ook wil Vlaanderen het mogelijk maken om vastbenoemden te ontslaan volgens dezelfde regels als contractuelen. De hervormingen zinnen de syndicale organisaties niet, waardoor in heel wat gemeenten morgen werknemers het werk neerleggen. Dat zal je kunnen merken aan de loketten van gemeenten en OCMW's morgen, maar ook in gemeentelijke kinderdagverblijven en de vuilnisophaling. Zo is de ophaling bij Interza morgen verstoord.

“Een deel van de afvalophalers sluit zich aan bij de actie, waardoor er morgen geen ophaling van restafval is in Nossegem en Sterrebeek. In Sint-Stevens-Woluwe zal er enkel worden opgehaald in de dorpskern. De ophaling van het gft-afval en van het restafval in Zaventem-centrum kan naar verwachting wel plaatsvinden”, klinkt het bij afvalintercommunale Interza. “We vragen dan om de afvalzakken niet buiten te plaatsen waar er geen ophaling wordt voorzien. Niet opgehaald afval moet steeds de dag zelf opnieuw worden binnengehaald.”

Ook bij Intradura wordt hinder verwacht. “Een aantal personeelsleden zullen die dag staken. De ophaling van papier en karton in Ternat wordt daarom een dag opgeschoven, van dinsdag naar woensdag. Alle andere afvalophalingen, inclusief restafval in Ternat, kunnen tot nu toe gewoon doorgaan. We zijn morgen in Drogenbos, Grimbergen, Linkebeek, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat aan de slag”, meldt Inge D’hoe van Intradura.