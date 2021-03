Agenten leggen verlovingsfeest stil in Halle

De politie kreeg zaterdagavond verschillende oproepen over een mogelijk feest in de Beertsestraat in Halle. “Een ploeg die de coronamaatregelen moet handhaven ging ter plaatse en trof een verlovingsfeest aan”, vertelt commissaris Reinhard Beerens. “De toekomstige bruid had een dertigtal familieleden en vrienden uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Alle aanwezigen kregen een proces-verbaal.”

De politiezone benadrukt dat de coronamaatregelen nog steeds gelden. “De maatregelen hebben een impact op ons sociaal leven en iedereen ziet dat graag anders. Nog even volhouden is de boodschap”, besluit Beerens.